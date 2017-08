"Desalojen la plaza. Ataque terrorista" pic.twitter.com/K5ZHn6wcmM — Alberto Martínez (@super_martinez) 17 agosto 2017

Con el corazón encogido por el ataque a nuestra ciudad. Toda la fuerza y estima para las víctimas, sus familiares y ciudadanos de Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 agosto 2017

Ancora unscuote l'Europa intera. Questa volta ad essere stata colpita ècon un furgone che ha seminato il panico sulla Rambla, la via turistica che porta al porto, una delle attrazioni più importanti della città.La prima delle due vittime è già stata identificata, si tratta di Bruno Gulotta, 35 anni di Legnano. La Farnesina ha confermato anche che altri tre italiani sono tra i feriti dei due attentati.- E' cominciato con un minuto di raccoglimento della squadra a centrocampo l'allenamento mattutino del Barcellona dopo l'attentato terroristico di ieri costato la vita a 13 persone. Con una nota la società blaugrana ha voluto esprimere il suo "profondo dolore" e il "disgusto assoluto" per l'attacco che ha colpito il cuore della città, la Rambla di Barcellona. Il Barça ha inoltre espresso il suo "pieno supporto alle vittime e a famiglie e amici" delle persone coinvolte. Per ricordare le vittime in occasione del match di esordio in Liga al Camp Nou contro il Betis in programma sabato entrambe le squadre scenderanno in campo col- Si teme per la vita di un italiano di 35 anni, residente a Legnano, in vacanza a Barcellona con la moglie e i figli. L'ambasciatore italiano a Madrid, Stefano Sannino ha annunciato: "All'ambasciata italiana in Spagna risulta finora chenell'attentato".- Nella notte altro attentato in Spagna a Cambrils, 120 chilometri a sud di Barcellona. La Polizia ha ucciso tutti i 5 terroristi, che indossavano delle cinture esplosive e prima avevano cercato di investire le persone sul lungomare con un'automobile. Nel corso della sparatoria feriti sei civili e un agente.- L'Isis ha rivendicato l'attento tramite la sua agenzia "Amaq", definendo gli attentatore come "soldati dello Stato Islamico". Il bilancio parla di 13 morti e 80 feriti, di cui 15 gravi. Uno degli attentatori è stato ucciso in una sparatoria con la Polizia fuori Barcellona. La Farnesina sta ancora verificando la presenza di italiani tra le vittime, cosa che al momento non è ancora da escludere.Secondo quanto riportano i media spagnoli, è stato arrestato Driss Oukabir, l'uomo che avrebbe noleggiato il furgone: si tratta di un uomo magrebino con permesso di soggiorno spagnolo. Un altro uomo è stato arrestato, mentre altri due sarebbero in fuga.Secondo quanto scrive El Pais, la Polizia spagnola ha identificato l'attentatore: si tratta di Driss Oukabir. Al momento lui e forse un'altra persona sono serragliate in un ristorante. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se ci siano degli ostaggi.La Polizia spagnola è in cerca di un secondo furgone che avrebbe dovuto consentire la fuga agli autisti del primo. Il bilancio delle vittime intanto è salito a 13.L'attentatore, secondo i media spagnoli, sarebbe asserragliato in un ristorante turco vicino alla zona della Boqueria. Ancora non c'è certezza se con lui ci siano o meno degli ostaggi.I Media spagnoli parlano di una sparatoria avvenuta nella Boqueria, il grande mercato situato nella parte sud delle Ramblas. Questo sarebbe accaduto dopo che il furgone è uscito di strada. La Polizia sta dando la caccia ad un uomo armato, scappato a piedi.La Polizia spagnola ha confermato che si tratta di un attentato. Secondo i media spagnoli dovrebbero essere 2 i morti al momento, la polizia speciale della città, ha chiuso l'accesso alla zona intimando alla folla di allontanarsi chiudendo l'accesso ai mezzi pubblici e bloccando anche l'uscita della metropolitana.Secondo quanto riportato dai media spagnoli il primo responso medico dell'attentato parla di, ma fortunatamente non sono registrati morti.all’inizio della Rambla. L’incidente è avvenuto all’angolo con il Carrer Bonsuccés. L’autista sarebbe poi immediatamente fuggito subito dopo aver investito i pedoni. L’uomo, alla guida del furgone bianco, avrebbe deviato la corsa sul marciapiede all’altezza di un semaforo.