Con mio fratello @dantebahia With my brother """" #esporteespetacular #we Un post condiviso da Mario Balotelli(@mb459) in data: 11 Mar 2017 alle ore 09:23 PST

Volaaaaare.. ooooohh @dantebahia Un post condiviso da Mario Balotelli (@mb459) in data: 11 Mar 2017 alle ore 12:20 PST

Attenti, il web hanno due nuovi personaggi in cerca di gloria:torna a far parlare di sé, ma questa volta lo si fa con una risata e con la complicità di. Il difensore brasiliano era stato indicato come tutor di Supermario alvista la sua vasta esperienza, ma più che un tutor è diventato un compagno di merende per l'attaccante italiano: tanti complimenti ("Me lo aspettavo più pazzo", "Tanti qui lo usavano alla Playstation") e soprattutto tante gag sui social network. Ultimo il tentativo canoro di Dante: chitarra in mano e intona a gran voce 'Volare', pezzo che tutti gli italiani importano all'estero almeno una volta nella vita, il tutto sotto la guida e la regia di Balotelli che riprende e posta tutto su Instagram. Balotelli-Dante, la sfida a Gomez-Petagna è lanciata.