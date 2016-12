Hernanes è il vero obiettivo di punta del mercato di gennaio del Genoa.





L'interesse del club rossoblu per il centrocampista della Juventus è noto da tempo e non è mai stato nascosto da Enrico Preziosi che già ad agosto era stato ad un passo dal portarlo alla corte di Ivan Juric. Il mancato arrivo all'ultimo minuto di Axel Witsel in bianconero complicò poi i piani delle due squadre, che tuttavia si promisero di rincontrarsi a gennaio.





Nel frattempo, però, le buone prestazioni del Profeta hanno attirato su di lui l'interesse di diversi club europei, Tra questi anche quello del Valencia di Cesare Prandelli, già sulle tracce del brasiliano la scorsa estate.





Secondo l'edizione odierna di Tuttosport gli spagnoli avrebbero già pronto il piano per arrivare al 31enne di Recife, chiedendo alla Juve un prestito con diritto di riscatto con ingaggio interamente a carico del Valencia. E pare che al brasiliano la destinazione in terra iberica non dispiacerebbe affatto.





Se così fosse, il Genoa dovrebbe pensare ad un piano B. Tipo quello di non vendere Tomas Rincon, che pure pare ormai vicinissimo alla Roma, almeno fino a giugno.