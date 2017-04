Non ha ancora debuttato in prima squadra, eppure le pretendenti disposte a garantire ponti d'oro a Raul Asencio non mancano.



Sul giovane spagnolo, centravanti della Primavera del Genoa, molti club hanno effettuato sondaggi negli ultimi mesi. In particolare le attenzioni più pressanti, stando a quanto riporta Gazzamercato, sarebbero quelle del Villarreal, i cui emissari hanno più volte seguito da vicino le prestazioni del 19enne iberico manifestando l'intenzione di riportarlo presto in patria.



La società rossoblu, dopo aver respinto a gennaio le richieste provenienti da almeno tre formazioni di Serie B, difficilmente cederà alla corte del 'sottomarino giallo', preferendo invece garantire al ragazzo di origine brasiliane un percorso di crescita e maturazione che lo conduca gradualmente fino in prima squadra.



Del resto i numeri sono tutti dalla parte di Asencio. In 19 gare disputate nel campionato Primavera lo spagnolo ha segnato ben 16 reti, trascinando i rossoblu di Christian Stellini in orbita play-off. Con il Genoa dei grandi Asencio non ha ancora debuttato ufficialmente, nonostante un paio di presenze in panchina. In compenso nell'amichevole disputata a Chiavari contro l'Entella lo scorso settembre siglò subito la rete del definitivo 1-1.