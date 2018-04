"Noi vogliamo tenerlo, ma lui deve volere il Milan". È questo il sunto del messaggio mandato da Massimiliano Mirabelli a Suso qualche giorno fa. A margine di un evento in Franciacorta, la scorsa settimana, il direttore sportivo rossonero si era soffermato sui tanti temi di mercato che riguardano la squadra di Rino Gattuso e, interrogato sul futuro dell'esterno spagnolo, era stato chiaro: "Sono tantissimi i giocatori che vorrebbero vestire questa maglia importante nel panorama calcistico mondiale. Così come abbiamo voglia noi di tenere Suso, la voglia deve esserci anche da parte sua. Se non l'avrà, sarà giusto prendere in esame una sua richiesta; non dipende da noi. La clausola rescissoria è stata una precisa richiesta sua e del suo agente".



TRA CLAUSOLA E CHAMPIONS - Il nodo legato alla prossima estate dell'ex Liverpool riguarda proprio la clausola rescissoria, fissata sui 40 milioni di euro. Fino a questo momento Suso non ha mai manifestato la voglia di trasferirsi, ma se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League potrebbe prendere in considerazione l'idea di provare una nuova avventura per giocarsi il più importante torneo europeo. E c'è già chi è pronto ad accontentarlo.



CI PENSA IL NAPOLI - Il Napoli, infatti, è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce sta pensando proprio a lui. Come scrive Il Roma, l'idea del presidente Aurelio De Laurentiis per la prossima estate è quella di rinforzare la squadra non con dei rincalzi - come fatto negli ultimi anni con Giaccherini e Ounas - ma con giocatori al livello dei titolari. In quest'ottica, il nome di Suso piace molto e convince anche Maurizio Sarri. La clausola, inoltre, non rappresenterebbe un problema, col Napoli pronto a pagarla e offrire allo spagnolo un ingaggio più alto rispetto ai tre milioni che percepisce attualmente.