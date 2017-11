Uomo in più di Vincenzo Montella, uomo in più del Milan: Suso, ancora fresco di rinnovo con la società rossonera, è il leader tecnico del club di Yonghong Li, il leader al quale si aggrappa la squadra rossonera per risalire in classifica. Gli occhi del mercato, però, sono sempre attenti allo spagnolo di Cadice, che dopo un avvio difficile in Serie A, si sta riprendendo il tempo perso: sull'8 rossonero c'è il Real Madrid, oltre al Tottenham.



FEDE BLANCA - E il Real Madrid è presente nel cuore di Suso. Queste le parole del padre del giocatore, Jesus Fernandez, a Radio Marca: "Se torna in Liga, sarà per giocare in una grande squadra. Suso, sin da bambino, è sempre stato tifoso del Real Madrid. Era sempre in 'blanco', le sue foto da piccolo sono sempre con la maglia del Real"