Le intenzioni sono serissime, così come il mega contratto in ballo. La caccia del Milan a Pierre Aubameyang, però, si fa più dura con l’entrata in scena del Chelsea, almeno a guardare le quote dei bookmaker. Nelle ultime ore i Blues hanno preso il volo nelle scommesse sulla prossima squadra dell’attaccante, che gradirebbe il trasferimento a Londra: come riporta Agipornews, l’offerta sul Chelsea è rapidamente scesa da 8,00 a 4,00 sulle lavagne d’oltremanica ed è praticamente alla pari con il Milan, che risponde con un ingaggio da 8 milioni di euro e quota 4,50 (in leggero rialzo rispetto al 4,00 di ieri). In tabellone, intanto, riprende piede anche la possibilità di un altro anno a Dortmund, passata da 5,00 a 3,75, alla pari con il trasferimento a un club cinese.