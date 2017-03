La Coppa d'Africa come spartiacque: è partito un Aubameyang, ne è tornato un altro. Non tanto per il rendimento, visto che il gol va sempre d'accordo con il centravanti del Gabon, quanto per l'atteggiamento. Se nel rettangolo verde arriva da due doppiette consecutive contro Friburgo e Bayer Leverkusen, fuori dal campo è accerchiato dai rumors di mercato, non aiutandosi, sicuramente, con un comportamento di chi vuole cambiare aria.



IL MERCATO - "Vietate domande sul suo futuro", così ha fatto sapere il Borussia Dortmund, stanco di dover affrontare costantemente questo discorso, con l'ex Milan accostato proprio ai rossoneri, ai club della Liga e ai giganti della Premier League. "Le ultime settimane sono state complicate per ciò che ho detto, quindi preferisco non dire più niente" è stato, invece, il pensiero di Aubameyang dei giorni scorsi, con un giocatore che ha deciso di chiudersi in silenzio per non alimentare le voci e aumentare le fratture con la società. Ma è troppo tardi.



PROBLEMA SPONSOR - Se le parole, visto il silenzio nel quale l'ex St. Etienne si è chiuso, non possono dare fastidio, i comportamenti decisamente sì. L'ultima "bravata" del numero 17 giallonero, nel match contro il Bayer Leverkusen, ha sfoggiato una capigliatura rossa nella quale spicca il simbolo della Nike, sponsor tecnico del giocatore. Sì è creato qualche imbarazzo nella dirigenza del club tedesco, infuriata per questo vistoso dettaglio, che va in contrasto con lo sponsor del Dortmund. "Puma è lo sponsor ufficiale, speriamo sia solo una bravata ma adesso dovremo studiare questa situazione e prendere una decisione" le parole del ds Zorc. Frattura apparentemente insanabile, una storia in divenire e che porterà a una convivenza forzata fino al termine della stagione. Troppo importante Aubameyang per Tuchel, con i suoi 21 gol in 21 partite. Poi sarà addio, già scritto, dopo 4 anni di gol e capriole.



