Parlare di clima teso in casaè un eufemismo:Motivo dell'esclusione nella partita contro il Wolfsburg l'assenza da parte dell'attaccante gabonese a un'importante riunione tecnica, ma potrebbe essere stata l'ultima goccia di un vaso già colmo.Se infatti il club manager Stoger ha provato a smorzare i toni, il dg del Dortmund Michaelha preferito la sciabola al fioretto: ", non so cosa frulli nella sua testa. Abbiamo avuto un'accesa discussione, non siamo abituati a questo comportamento da parte sua. Quello che succede ora non è tollerato dal club, non si può andare avanti così.". Parole dure, che confermano un momento di crisi legato anche a fattori extra-calcistici: Aubameyang e famiglia sono ancora furiosi per il titolo di un articolo pubblicato da un giornale tedesco ("Circo delle scimmie"), tanto che il padre su Instagram si è lanciato in un duro attacco aprendo all'addio. E proprio questo potrebbe concretizzarsi in tempi brevi.Dopo aver sfiorato il trasferimento al, pronto a coprire attaccante e Dortmund di milioni ma stoppato dalla federazione cinese, dove può finire Aubameyang? Quasi impossibile che si riapra la strada che porta a Milano e alviste le cifre dell'eventuale operazione (70-80 milioni di euro per il cartellino, oltre i 10 netti a stagione d'ingaggio), gli ultimi spifferi che arrivano dall'Inghilterra invece spalancano le porte a un clamoroso scenario: sulle tracce della punta gabonese infatti si sarebbe messo l', ormai rassegnato a perderenel giro di pochi giorni. El Niño Maravilla è molto vicino al Manchester United di Mourinho, pronto eventualmente a sacrificare Mkhitaryan pur di arrivare il cileno. Sanchez però non è l'unico destinato a lasciare i Gunners in questa finestra di mercato, anchehanno le valigie pronte e questo costringe Wenger ad andare non solo su uno/due esterni (oltre all'eventuale arrivo dell'armeno dello United resta viva l'ipotesidel Bordeaux), ma anche su una prima punta di livello che consenta di fare in Europa League e soprattutto campionato un salto di qualità di cui l'Arsenal ha estremo e urgente bisogno.: ore calde sull'asse Borussia-Arsenal.