Aubameyang, attaccante del Borussia Dortmund finito al centro delle voci di mercato, ha parlato del suo futuro che continua a tenere banco: ''Ad oggi non so ancora niente, onestamente. Il mio obiettivo è quello di concentrarmi solo su questa stagione. Preferisco non dare peso alle voci ancora. Le ultime settimane sono state complicate per ciò che ho detto, quindi preferisco non dire più niente''.