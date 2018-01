Pierre Emerick Aubameyang uomo mercato di gennaio. L'attaccante del Borussia Dortmund è al lavoro per lasciare il club giallonero, con il quale i rapporti sono ai minimi storici. Il giocatore è in Germania e, come scrive la Bild, sta provando a convincere la dirigenza a lasciarlo partire subito, pronto a volare in Premier League dopo la trattativa saltata con il Guangzhou Evergrande, che era pronto a investire 75 milioni di euro.



IL PAPA' A LONDRA - Come riporta sempre la Bild, il papà agente dell'ex Milan, che nei giorni scorsi si è duramente sfogato con la stampa tedesca attraverso un post su Instagram, è a Londra per trattare proprio con l'Arsenal. Un incontro tra Aubameyang senior e emissari dei Gunners per accelerare la trattativa: i biancorossi sono pronti a salutare Alexis Sanchez, a un passo dal Manchester United, e vogliono regalare a Wenger e ai tifosi un degno sostituto. Sostituto che poi dovrà trovare anche il Dortmund per ridare il sorriso al tecnico Bosz, deluso: "Io e non solo io non abbiamo compreso il suo comportamento degli ultimi tempi. Di sicuro, ero convinto che non sarebbe partito in questa finestra di mercato".