Il sogno di Pierre Emerick Aubameyang è sempre stato quello di vestire un giorno la casacca del Real Madrid. In estate, tuttavia, il club più vicino a strapparlo al Borussia Dortmund non è stato quello dei Blancos, bensì il Milan che ha tentato a lungo di riportarlo in rossonero (è cresciuto nelle giovanili) salvo poi virare su Nikola Kalinic.



NESSUN RIMPIANTO MA IL FUTURO... - Intervistato da Telefoot in Francia la punta classe '89 della formazione giallonera non rimpiange di essere rimasto ancora una volta in Germania e non essere tornato in rossonero, ma apre clamorosamente una nuova porta per un possibile addio nel corso della prossima estate: "Sono contento di essere rimasto al Borussia Dortmund. Ma a fine stagione vedremmo cosa succede..."