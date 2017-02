Moritz Leitner, centrocampista passato dalla Lazio all'Augsburg, ha postato una foto su Instagram dove esprime felicità per il suo addio ai biancocelesti: "Volevo tornare in Bundesliga, per me è stato come Natale, perché questo desiderio si è avverato. Ringrazio tutti coloro che sono stati coinvolti nella trattativa e che hanno reso possibile questo trasferimento. Farò tutto il possibile per ripagare la fiducia riposta in me".