Moise Kean è uno dei giocatori più promettenti del vivaio juventino. Nonostante sia un classe 2000, infatti, il baby talento bianconero è aggregato in maniera ormai sistematica alla Primavera di Fabio Grosso ed ha raccontato un po’ di sé in un’intervista rilasciata a Jtv, in occasione del suo 17esimo compleanno. “Il mio idolo è Balotelli e mi ispiro a lui nel modo di giocare. Il sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare calciatore con la maglia della Juve e penso di essere sulla buona strada: per farlo, però, dovrò limitare i miei vizi e i miei hobby, come la pasta alla carbonara e fare le ore piccole per giocare alla Playstation fino a tardi”.