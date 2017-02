Compie oggi 35 anni, uno dei giocatori più amati della storia recente dell'e non solo. L'Imperatore, arrivato in Italia giovanissimo, è stato capace di guadagnarsi l'amore incondizionato del popolo nerazzurro in una manciata di minuti,. Il 14 agosto 2001, infatti, il Biscione è impegnato in un'amichevole di lusso contro ilil punteggio è bloccato sull'1-1 e ci pensa proprio quel giovane brasiliano, entrato all'84', a deciderla con una rete incredibile.. Un'illusione, una meteora, capace di segnare, nella sua incostanza, un'epoca.L'Imperatore è arrivato in Italia negli anni in cui a Milano imperversava come un flagello, il giocatore più forte del mondo. Uscire dall'ombra del Fenomeno, però, non è stato difficile per Adriano che già al suo debutto aveva conquistato tutti.sulle pagine del Corriere della Sera, dopo quella punizione contro il Real Madrid lo ha subito innalzato al livello di Ronie: ''''. Arrivare, ed avere un impatto del genere, è sinonimo di futura grandezza; e nel giro di pochi anni, infatti, Adriano si è preso tutte le luci della ribalta. Prima la parentesi alla, poi l'avventura convincente a, ed infine il ritorno all'Inter.; all'apice della carriera Adriano era un attaccante formidabile, dotato di incredibile forza fisica e potenza. Nella mente di tutti restano le azioni personali del brasiliano, che in più occasioni ha imposto la sua superiorità fisica sugli avversari;che lo ha visto protagonista di una cavalcata inarrestabile. Partito dalla sua area di rigore, Adriano ha percorso quasi tutto il campo palla al piede, seminando il panico nella retroguardia dei friulani e arrivando a concludere con una delle sue proverbiali botte da fuori. In questi anni il brasiliano si è guadagnato anche il soprannome diper via delle sue azioni di pura potenza e della sua incredibile forza fisica. Qualità che gli hanno permesso, nei suoi anni a Milano, di mettere a segnoe di vincere otto trofei.Non solo con la maglia dell'Inter, ma anche in nazionale,. Con ill'Imperatore ha giocatopartite andando in gol pervolte e vincendo una Confederations Cup nel 2005 e, soprattutto, una Copa America nel 2004, della quale è stato anche. E proprio nella celebre finale del 2004 contro l', Adriano è stato decisivo segnando il gol delal 93' e realizzando anche il primo dei rigori che hanno portato il Brasile a prevalere sui rivali di sempre. E anche in patria Adriano è stato capace di conquistare il cuore di tutti,. Il solo che sia stato omaggiato con un paragone tanto importante dal popolo brasiliano, che nelle movenze dell'Imperatore aveva rivisto il Fenomeno, con il quale Adriano ha condiviso la maglia dell'Inter, oltre a quella verdeoro.Nel momento migliore della sua carriera, però, Adriano si è fermato. La prematura scomparsa del padre, infatti, è coincisa con il declino di quello che poteva essere uno dei più grandi di sempre; il dolore, unito ad un carattere particolare, ha compromesso in modo irrecuperabile la carriera del brasiliano, che si è progressivamente sgonfiato fino a scomparire. A noi, però, piace ricordarlo quando era al massimo delle sue forze: fisiche e mentali;. Ricordi inevitabilmente colmi di nostalgia per. Auguri Imperatore.