"Un animale" per Diego Armando Maradona; il "Re Leone" per tutti gli altri. O quasi. Perché Gabriel Omar Batistuta per i tifosi della Roma e, soprattutto, della Fiorentina, è stato qualcosa di più. Uno strumento da 70 miliardi di lire per la società giallorossa, che con Bati al centro del suo attacco ha messo le mani sullo scudetto; un leader, capitano, bomber, simbolo, un eroe moderno per il popolo viola. Una leggenda, questo argentino che oggi compie 48 anni, partito da Avellaneda che ha conosciuto il buio della B sfiorando poi la luce tricolore con la maglia viola indosso: "Sono rimasto lì perché volevo restare. Sono orgoglioso del fatto che tanti grandi club mi volevano, ma vincere un titolo con il Manchester United sarebbe stato facile. Ho segnato gol contro i migliori difensori in Italia, i migliori del mondo in quel momento. Avrei vinto il Pallone d'Oro se fossi stato nel Barcellona o nel Manchester, ma volevo vincere con la Fiorentina. Volevo conquistare il campionato con una piccola squadra e entrare nella storia". E nella storia ci è entrato, sfondando la porta a suon di cannonate.. In onore del suo compleanno, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 gol più belli di Batistuta.



DALLA JUVE AL MILAN - "​Batistuta, er portiere se rifiuta, de mette la mano su 'sto colpo de bazooka" canta Brusco. E in effetti tanti estremi difensori non sono riusciti a mettere le mani sul pallone una volta staccatosi dall'arrogante piede di Bati: Lehmann e Seba Rossi, entrambi al Milan, lo sanno bene. E anche la moglie Irina, se lo ricorda. Anche la Juve ha assaggiato un'altra specialità della casa, il colpo di testa: cross, difensore battutto e Peruzzi che può solo vedere. E' riuscito, anche, a piegare il suo passato, lasciandosi andare però alle lacrime in maglia romanista. Emozioni e gol vanno a braccetto nella storia di Batistuta.



NOTTI DI GALA - Poi i preziosi scalpi europei. Sempre con quel destro capace di zittire il Camp Nou e far brillare gli occhi a Wembley. Ora, a 48 anni, non riesce più a giocare per i problemi alle ginocchia. "Forse se tornassi indietro starei più attento a me stesso, ma alla fine neanche troppo. Mi piaceva segnare, sentire il boato del pubblico".. E a noi piaceva vedere la rete gonfiarsi. Sì, perché quando calciavi, il pallone svaniva nella potenza del tuo destro, pronto a farsi carezza alle spalle del portiere.



I 10 GOL DI BATISTUTA



1. Arsenal-Fiorentina

2. Barcellona-Fiorentina

3. Manchester United-Fiorentina

4. Milan-Fiorentina

5. Roma-Fiorentina

6. Udinese-Fiorentina

7. Fiorentina-Juve

8. Milan-Fiorentina

9. Parma-Roma

10. Argentina-Colombia























