Interrogato su un paragone con Arturo Vidal, rispose: "Voglio che abbia successo alla Juventus, ed il suo rendimento è eccezionale... Ma c'è solo un Edgar Davids, e non ce ne sarà mai un altro". Eh già, il pitbull olandese aveva ragione: non c'è stato nessun altro come lui. 44 anni oggi, l'ex Ajax, Milan, Juventus, Barcellona e Inter riusciva ad abbinare qualità, tanta, a quantità, infinita. In perenne movimento, veloce, con le sue treccine svolazzanti e quegli occhiali che lo hanno reso icona, il pallone incollato al piede dopo averlo sradicato da quelli avversari, con una cattiveria che in campo si è vista raramente. Se ne accorse Louis van Gaal, che lo lanciò ad Amsterdam per poi ritrovarselo in uno spot Nike, dove bisognava recuperare il nuovo pallone all’interno di un edificio infestato di migliaia di calciatori robot. Pittbull di qualità, cattivo al punto giusto, la Classifica di CM di oggi è dedicata ai 10 calciatori più cattivi della storia.



DA VINNIE JONES A ROY KEANE - In Inghilterra c'erano uomini che sprizzavano cattiveria da tutti i tacchetti: da Vinnie Jones, ora attore ma prima centrocampista, figlio di un guardacaccia, della Crazy Gang del Wimbledon, a Roy Keane, capitano dello United, un villains sesto al Pallone d'Oro nel '99. Due esecutori, 12 espulsioni in Premier il primo, 13 il secondo, hanno stroncato carriere con interventi al limite della legalità.



IN ITALIA... - In Serie A diversi mastini hanno schiacciato, oltre ai prati verdi degli stadi italiani, le caviglia degli avversari: Materazzi (chiedere a Sheva nei derby...), Felipe Melo, Davids stesso, Pasquale Bruno e, soprattutto, Paolo Montero. Cuore d'oro fuori dal campo (prese il primo aereo dall'Uruguay per correre dall'amico Pessotto nel 2006), duro nel rettangolo verde e per la squadra. Racconta Ancelotti: " Al passaggio di Zidane l'hanno spintonato ed è stata la loro condanna. Non a morte, ma quasi. Montero ha visto la scena da lontano, si è tolto gli occhiali con un'eleganza che pensavo non gli appartenesse e li ha messi in una custodia. Bel gesto, ma pessimo segnale, perché nel giro di pochi secondi si è messo a correre verso quei disgraziati e li ha riempiti di botte. Un galeotto mancato, ma con un suo codice d'onore".



LE LEGGENDE - Poi ci sono quei giocatori avvolti nella leggenda. Il Macellaio di Bilbao ed El Negro. Il primo all'anagrafe da Andoni Goikoetxea, difensore basco che spezzò una caviglia a Diego Armando Maradona, quando el Pibe de Oro era al Barcellona; il secondo Ramon Aguirre Suarez, difensore argentino dell'Estudiantes, che prese di mira Combin in una finale di Intercontinentale contro il Milan, tanto da finire incarcerato per un mese. Era l'Estudiantes di Zubeldia, una delle squadre più cattive di sempre. Come questa classifica, la più cattiva di sempre. Dove Davids è un agnellino...



