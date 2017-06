Join us as we wish @VMontella a very happy 43rd birthday! Have a great one coach!

Primo compleanno da allenatore delper: l'Aeroplanino spegne oggi 43 candeline e il bilancio del primo anno in rossonero gli sorride, con la conquista del sesto posto e dunque dei preliminari di Europa League. Un compleanno apparentemente coi fiocchi, anche perché dalla società milanista i regali non sono mancati.A partire dal, lo scorso 30 maggio: in un momento in cui erano tanti i rumors sulla panchina e sui possibili successori di Montella, Fassone e Mirabelli hanno confermato la propria fiducia e quella della proprietà con un prolungamento annuale, prorogando la scadenza dal 2018 al 2019 come riconoscimento del lavoro svolto.le parole diil giorno della firma, una promessa che l'ad ha provato a mantenere. Non sono arrivati proprio oggi, ma dal rinnovo sono stati(30 maggio) e(2 giugno) erano colpi già virtualmente chiusi in precedenza,(8 giugno) è stato il terzo omaggio e(12 giugno) la sorpresa che ha felicemente spiazzato. E altri sono all'orizzonte, su tutti quelche vuole ardentemente vestire la maglia rossonera,e un altro attaccante per completare il reparto.Sorride Montella ma non a 32 denti, perché(in scadenza nel 2018) e dunque non potrà essere uno dei pilastri su cui costruire il nuovo ciclo. Quattro acquisti e almeno altri quattro (servirà anche un nuovo portiere) ancora da fare, ma il caso Gigio rovina in parte le celebrazioni: poteva essere la ciliegina sulla torta di un compleanno perfetto, invece si è rivelato una nota amara per Montella, proprio a ridosso della sua festa. Chissà però che Fassone e Mirabelli non possano piazzare un altro colpo ad effetto nelle prossime settimane e regalare all'allenatore un'ultima, tardiva sorpresa che possa far dimenticare la delusione per Donnarumma...