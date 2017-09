Intervenuto negli studi di Tiki Taka il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha tirato alcune frecciate alla Juventus elogiando il gioco della squadra di Sarri: "Il Napoli di quest’anno, per capire quanto sia stato un affare, ha costruito la squadra da prime posizioni in classifica proprio grazie a quei soldi, a quei famosi 94 milioni di euro. Higuain, a dispetto della sua silhouette da guerriero greco, è un soggetto molto fragile. Lui voleva dimostrare che il Napoli gli stava stretto e doveva andare in una squadra dove potesse vincere. Ma la squadra che lo ha preso voleva che lui la portasse alla vittoria ma lui non ha mai vinto da solo. Anzi, nei momenti cruciali è miseramente crollato con partite sbagliate nelle finali. 94 milioni è non decisivo in Europa, bastava Zaza per vincere il campionato".