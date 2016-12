Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio ha per la prima volta aperto ad un possibile prestito di Gabriel Barbosa. L'attaccante brasiliano è scontento della sua posizione e come confermato dal ds nerazzurro: "Se a gennaio Gabigol vorrà la cessione in prestito la valuteremo".



Tante sono le squadre interessate a lui, ma la volontà dell'Inter è quella di mantenere il giocatore in Serie A in modo da non sprecare il suo slot da extracomunitario. E' per questo che in caso di prestito si privilegeranno squadre italiane. Sondaggi per Gabigol sono stati fatti da Empoli, Cagliari e Pescara, ma anche Genoa e Sampdoria andranno alla carica a gennaio in caso di prestito.