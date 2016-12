Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato della sfida contro la Lazio anticipando anche il mercato che l'Inter porterà avanti nella prossima finestra invernale.



SULLA CORSA CHAMPIONS - "E' quello che vogliamo. Dobbiamo rientrare nella corsa al terzo posto. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma ciò che conta è la motivazione".



JOVETIC - "Al di là dei nomi, siamo tutti consapevoli della strategia da usare. Ne abbiamo parlato con l'allenatore e la prima idea è quella di ridurre questa rosa per dare all'allenatore la possibilità di valorizzare i giocatori più importanti di questa rosa e allenarne un numero adeguato".



GABIGOL - "E' presto per parlarne. Non scartiamo nulla perchè quello che faremo è parlarne con lui e la sua famiglia. Noi però crediamo ancora che possa fare bene con noi. Abbiamo un mese di lavoro e le indicazioni che ci ha dato nell'ultimo mese sono positive".



ICARDI NON E' SOLO - "Abbiamo una rosa con tante alternative e quindi possiamo variare tanto dal punto di vista tattico. Io non credo che Icardi sia poi così solo lì davanti. Ora stanno iniziando a vedersi i gol anche di altri giocatori".



MERCATO LOW COST - "Se arriva qualcuno? Tanti partiranno e forse uno arriverà. Io sono esperto solo in prestiti e Fair Play se serve spendere ci pensa qualcun altro (ride ndr.). Sarà un mercato difficile lo sappiamo, ma io so cosa devo fare".