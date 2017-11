Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per anticipare la partita contro l'Atalanta parlando a tutto tondo anche del prossimo mercato nerazzurro.



L'ATALANTA - "Occasione? Parlerei più che altro di una squadra che sta dando continuità nel lavoro, con un progetto partito qualche mese fa e che sta andando nella direzione voluta. C'è grande attenzione, grande lavoro dietro questa Inter".



SU PASTORE - "Leggo tutto... Noi siamo l’Inter, abbiamo il dovere di tenere in considerazione tutti i giocatori bravi che ci sono in giro. Il mercato di gennaio non mi fa impazzire perché le occasioni sono rare e difficili ma se dovesse arrivare saremo pronti a coglierle. Ma al momento un nome o un’occasione particolare non esiste".



JOAO MARIO E SANTON- "Scambio con Joao Mario? Ci provate... oggi Santon titolare è la conferma che anche chi gioca meno lavora bene. Tutti danno il massimo e prima o poi arriverà il momento, penso arriverà anche per Joao Mario".



SU KONDOGBIA - "Abbiamo fatto delle scelte, anche insieme al calciatore. Lui aveva manifestato l'idea di cambiare campionato, aveva già fatto bene in Liga col Siviglia e ha pensato che quel campionato fosse più adatto a lui. In cambio abbiamo preso Matias Vecino che sta dimostrando le sue qualità. E' ancora un nostro giocatore, a fine stagione decideremo insieme".



SU MIRANDA - "Io lo vedo bene, fortunatamente nonostante i due impegni col Brasile ha preso parte ad una sola partita. I primi 3-4 mesi sono sempre difficili per un sudamericano, tra viaggi e partite importanti. Ora ne ha giocata solo una, è tornato riposato. E comunque ho visto un giocatore migliorato, poi la crescita di Milan Skriniar è dovuta anche all'apporto di un giocatore esperto come Miranda".