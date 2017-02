Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parla a Premium prima del match con il Bologna.



VERRATTI: "Difficilissimo, quasi impossibile, è già a un livello importante e appartiene a un club ricchissimo".



PINAMONTI: "Sono tranquillo, con lui stiamo già parlando. Quello che è importante è il progetto, tecnico ed economico. E lui ne fa parte".



IL SUO RINNOVO: "Il mio rinnovo? La firma non c'è, ma stiamo parlando. C'è il piacere di lavorare, da parte mia non c'è nessun problema. Ci sono stati dei segnali, aspettiamo che arrivino le persone preposte".



SU RODRIGUEZ: "E' uno di quelli che stiamo monitorando, ma non siamo così avanti come qualcuno ha scritto. Ma non si può non pensare già al futuro".



PERISIC: "Perisic via? Non è nella nostra intenzione né nella sua. L'Inter sta costruendo qualcosa di grande e lui ne farà parte. L'Inter non vende i migliori".