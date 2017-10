A Sydney svanisce il sogno della Siria di partecipare al primo Mondiale della propria storia. Nello spareggio contro l'Australia, dopo l'1-1 dell'andata, ha perso 2-1 ai tempi supplementari. Decisiva una doppietta di testa dell'eterno Tim Cahill (13' e 109'), che ha firmato la rimonta dell'Australia dopo l'iniziale vantaggio di Al Somah al 6', con gli ospiti rimasti in dieci per l'espulsione di Al Mawas al 94'. Prossimo e ultimo avversario per la qualificazione dei 'Socceroos', per staccare il biglietto per Russia 2018, sarà la quarta classificata del girone centro-nord americano: una tra Stati Uniti, Panama e Honduras.