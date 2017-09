Donnarumma 6: Risponde presente su Holzhauser prima, Lee dopo. Meno reattivo in occasione del gol subito quando non accenna l'uscita.



Romagnoli 6,5: Torna dal 1' dopo diverso tempo e punta più a cercare di gestirai durante la gara. Prova senza sbavature. (Dal 73' Musacchio 6: Ordinaria amministrazione nel finale di gara)



Bonucci 6: Gli avversari lo impegnano poco e passa una serata tranquilla. Non preciso in fase di impostazione quando prova il lancio dalle retrovie.



Zapata 5,5: Dormita sul gol di Borkovic, unico calo di concentrazione all'interno dei 90'.



Antonelli 6,5: Annulla Prokop e si propone con costanza nella metà campo avversaria.



Calhanoglu 8: La sua prima mezz'ora di gara e' da manuale del calcio: un siluro che si spegne all'incrocio dei pali per il vantaggio, un assist dopo un recupero caparbio. Delicatissimo il no look per la terza rete della gara di Andre' Silva. Convince anche da mezzala.



Biglia 6,5: Regia pulita, non si concede strappi particolari.



Kessie 6,5: Sapiente gestione della partita, sa quando affondare e quando gestire il giro palla. Suo l'assist per il gol del 4-1 di Silva (Dal 62' Bonaventura 6: Altri minuti messi nelle gambe, fa il suo)



Abate 6: Da migliorare l'intesa con Kessie ma da esterno a centrocampo convince.



Kalinic 6: Svaria su tutto il fronte offensivo, cerca con insistenza Andre' Silva per duettare. Nella sua gara manca il gol ma trova comunque l'assist per il gol di Hakan Calhanoglu. (Dal 62' Suso 6,5: Disegna un arcobaleno un minuto dopo essere entrato in campo, Montella lo prova da seconda punta)



Andre' Silva 8: Due gol contro lo Shkendija, tre contro l'Austria Vienna. Gli avversari non saranno stati dei fulmini di guerra ma il portoghese dimostra di saper essere letale sotto porta. Dal punto di vista tecnico, regala diverse giocate di pregevole fattura.



All. Vincenzo Montella 6,5: Turnover logico e massimo risultato con il minimo sforzo.





Austria Vienna: Hadzikic 5, Mohammed 5, Westermann 4,5( Dal 42' Borkovic 6,5), Martschinko 5,5, Prokop 5, Serbest 5,5, Holzhauser 6, Lee 5,5, Monschein 5, Felipe Pires 5. All. Fink 5