Esordio nel tabellone principale della nuova edizione dell'Europa League per il Milan di Montella: i rossoneri alle 19 sfidano l'Austria Vienna di Fink all'Ernst Happel Stadion di Vienna, dopo aver superato in scioltezza il percorso di qualificazione, eliminando i rumeni del Craiova e i macedoni dello Skhendija. Debutto ufficiale nel tabellone principale dell’edizione 2017/18 dell’'Europa League dunque, in un girone, il D, che vede la presenza anche dei croati del Rijeka e dei greci dell'AEK Atene. L'Austria Vienna si è piazzata al secondo posto nell’ultima nell'ultima Bundesliga austriaca e nella fase di qualificazione ha superato gli ostacoli AEL Limassol ed Osijek, mentre in campionato ha realizzato 11 punti in 7 partite. Vincenzo Montella dovrebbe abbandonare il 4-3-3 che ha fatto acqua contro la Lazio e passare al 3-5-2, con Romagnoli, Antonelli e Kalinic titolari. Dal canto suo, Fink dovrebbe invece affidarsi ad un 4-1-4-1 nel quale Monschein dovrebbe essere schierato dal 1’ in attacco.



I PRECEDENTI - Sono stati quattro i precedenti nella storia che hanno visto il Milan disputare match europei contro club austriaci: tre vittorie e un pareggio in favore del club milanista, che ha visto l’ultimo successo in terra straniera il 7 dicembre 1994 contro il Salisburgo per uno a zero, match deciso dalla rete di Daniele Massaro.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



Austria Vienna (4-3-3): Hadzikic; Klein, Kadiri, Westermann, Martschinko; Serbest, Holzhauser, Prokop; Lee, Monschein, Pires.



Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Calhanoglu, Biglia, Antonelli; Kalinic, Silva.