Prima giornata della fase a gironi di Europa League, in campo tre italiane. Tre impegni da non sottovalutare, per partire bene e per dare credito al nostro calcio, uscito malconcio dopo la due giorni di Champions League (Napoli e Juventus ko, solo un pareggio per la Roma). Il Milan è di scena all'ex Prater, dove ha vinto una Coppa Campioni, contro l'Austria Vienna, la Lazio 2 gioca in Olanda contro il Vitesse mentre per l'Atalanta sfida prestigiosa contro l'Everton di Rooney, a Reggio Emilia (l'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo non è a norma Uefa). Di seguito le probabili formazioni e dove vedere i match in tv.



AUSTRIA VIENNA-MILAN ore 19

TV: Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD



Austria Vienna: Hadzikic; Klein, Kadiri, Westermann, Martschinko; Serbest, Holzhauser; Tajouri, Prokop, Pires; Monschein.



Milan: G.Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Antonelli; André Silva, Kalinic



ATALANTA EVERTON ore 19

TV: Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD



Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Castagne; Kurtic; Gomez, Petagna.



Everton: Pickford; Holgate, Keane, Williams, Baines, Schneiderlin, Gueye; Klaassen, Rooney, Sigurdsson, Calvert-Lewin.



LAZIO-VITESSE ore 21.05

TV: Sky Sport 1HD, Sky Calcio 1HD, Sky Sport Mix HD e TV8.



Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Van der Werff, Miazga, Buttner; Bruns, Linssen, Foor; Rashica, Matavz.



Lazio: Strakosha; Bastos, Lucas Leiva, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo.