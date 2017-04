Avellino-Cesena 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 13' Ardemagni (A), 27' Laribi (C)



Avellino (4-4-2): Radunovic; Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Perrotta; Laverone, Omeonga (84' Belloni), D’Angelo, Lasik (54' Paghera); Castaldo (63' Bidaoui). Ardemagni. All. Novellino.



Cesena (4-3-3): Agliardi; Balzano, Capelli, Ligi, Renzetti; Crimi, Laribi, Garritano; Ciano (83' Di Roberto), Cocco, Panico (88' Vitale). All. Camplone.



Arbitro: Minelli di Varese.



Ammoniti: 40' Renzetti (C), 43' Lasik (A), 56' Paghera (A), 68' Ardemagni (A), 84' Ligi (C)



Espulsi: 69' Ardemagni (A)