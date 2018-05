Avellino-Cittadella 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 52' Bartolomei, 85' Chiaretti



Avellino (4-4-1-1): Radu; Gavazzi, Morero, Migliorini, Laverone (72' Falasco); Vajushi, De Risio (12' Moretti), Di Tacchio, Molina; Morosini (58' Asencio); Castaldo. All. Foscarini.

​

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Pelagatti (73' Salvi), Adorni, Scaglia, Pezzi; Bartolomei (86' Iori), Pasa, Settembrini; Chiaretti; Strizzolo, Arrighini (77' Kouame). All. Venturato.



Arbitro: Marini della sezione di Roma 1



Ammoniti: 22' Pasa (C), 28' Adorni (C), 79' Salvi (C), 89' Moretti (A), 95' Falasco (A).