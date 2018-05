Lorenzo Laverone, laterale dell'Avellino, parla a OttoChannel di questo finale di stagione, in cui gli irpini sono protagonisti nella lotta per non retrocedere: "Ad Ascoli potevamo ottenere qualcosa in più, ma l'importante è che siamo ancora artefici del nostro destino e che abbiamo un calendario più agevole rispetto alle nostre dirette concorrenti. Non dobbiamo assolutamente pensare che sia tutto semplice, ma dipenderà da noi e quindi possiamo essere fiduciosi... Non bisogna fare calcoli, basta vincere due partite per poterci salvare. Il primo e unico pensiero deve essere lo Spezia, abbiamo tutte le carte in regola per portare a casa una vittoria... I risultati delle altre? Non dobbiamo guardare cosa fanno gli altri, se non vinciamo le partite quello che accade altrove non conta niente. Mi sento di rassicurare tutti i tifosi, ci teniamo tantissimo perché è il nostro lavoro e la nostra passione e nessuno ci guadagna se la squadra va male. Sul piano dell’attaccamento alla maglia non verremo meno... La partita con lo Spezia si vince con l’atteggiamento, al di là di ogni cosa. Siamo molto carichi e consapevoli dei nostri mezzi, ma alle parole bisogna far corrispondere i fatti: le chiacchiere non servono, dobbiamo battere lo Spezia".