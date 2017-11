Il tecnico dell'Avellino Walter Novellino ha parlato prima della gara contro il Perugia: "La squadra ha sempre risposto è ovvio che la partita di Parma è stata la più brutta. Al di là dei discorsi, ho rispetto del parere di tutti. Ora bisogna guardare avanti per ottenere sempre più punti possibili. Io voglio chiarire degli aspetti. Noi ci mettiamo l’impegno, ma vorrei dire che il programma nostro prevede la salvezza. Sono consapevole di aver dato una delusione nel derby. A Pescara abbiamo giocato bene, però, a Parma non abbiamo dato la giusta risposta. Il comunicato? l’unico mio pensiero è lavorare in campo. Ho bisogno di dare tutto me stesso. Io sono convinto che questa squadra dopo la salvezza può fare altro. Ci aspetta una gara difficile contro una squadra ostica".