Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Frosinone: "Abbiamo giocato bene, il risultato è giusto e dopo un avvio difficile ci siamo ripresi. Siamo una squadra che ha voglia di fare bene per la salvezza. Sono stato accolto molto bene dai tifosi del Frosinone. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, sono contento della prestazione. Ancora non siamo salvi, dobbiamo restare concentrati. Quando abbiamo saputo che poteva esserci la penalizzazione ne abbiamo risentito ma poi siamo stati bravi a ripartire. Sono contento per Castaldo, ci aiuterà molto nel finale di stagione. La Samp? Ha un bravissimo allenatore, sono contento per i blucerchiati".