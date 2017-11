Walter Novellino, tecnico dell'Avellino, parla in conferenza stampa dopo il pareggio con la Virtus Entella: "Il secondo tempo è stato buono, ci sta a pareggiare una partita. Sono convinto che è stata una gara che in cui non abbiamo preso tiri nella prima frazione. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, è ovvio che a tutti piace vincere ma dall'altra parte che c’è un avversario che non si è mai reso davvero pericoloso. Siamo stati molto più belli dell’Italia di ieri sera. Potevamo vincerla così come perderla. I conti si fanno sempre alla fine come al ristorante. Il calcio è fatto anche di questo"