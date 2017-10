L'Avellino di Novellino vola in Serie B, secondo in classifica in coabitazione con Perugia e Palermo, a un punto dalla capolista Frosinone. Queste le parole del tecnico degli irpini a la Gazzetta dello Sport: "Ringrazio sinceramente chi mi ha portato qui. Potevo andare in Romania, in Polonia, in Inghilterra, ma non poteva esserci scelta migliore di questa. Cosa serve per la promozione? Continuità, pazienza, una società forte, non farsi abbagliare dalle illusioni. Abbiamo un percorso: arriviamo a 50 punti e poi vediamo. Uso la metafora dell’alpinista: per scalare la montagna deve conoscerla, fare le mosse giuste, sapere dove può andare e dove no. I prossimi passi sono Bari e Salernitana".