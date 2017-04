all'Inter non mancano solo giocatori di qualità,, in partita e più in generale nel corso della stagione. Il tecnico jesino prima dell'esonero in estate aveva evidenziato questa necessità a Suning e fatto una richiesta precisa,in nerazzurro per dare più sostanza dal punto di vista caratteriale a un reparto che si presentava con muscoli e buone doti tecniche, ma senza grandi leader tecnici. L'ottimo impatto di Pioli dopo il dramma con de Boer in panchina aveva convinto la dirigenza e i tifosi interisti che l'arrivo di Gagliardini potesse bastare a completare il pacchetto in mediana, ma l'ultimo periodo negativo chiuso dalla rimonta subita nel finale del derby ha rilanciato tutti i dubbi e cambiato i piani di Suning per il prossimo mercato:E il mercato offre alcune occasioni interessanti anche dal punto di vista economico. Proprioè in scadenza di contratto e il rinnovo con il City sembra ben lontano, ma il ritorno di fiamma da parte dell'Inter è molto complicato visti i forti dubbi sulla sua tenuta fisica. Più appetibile, anch'esso in scadenza con il PSG e già corteggiato in passato dalla Juventus, ma: il centrocampista della Nazionale non sta trovando l'accordo per il rinnovo con la Roma, che al momento non va oltre all'offerta per un solo anno di contratto con ingaggio ridotto e le possibilità di lasciare la capitale a parametro zero al termine della stagione crescono con il passare dei giorni. L'Inter c'è: nonostante i 34 anni da compiere il prossimo luglio la prospettiva di ingaggiare un giocatore della sua esperienza a costo zero viene vista come un'occasione dai nerazzurri, che continuano a monitorare l'evoluzione della trattativa pronti a inserirsi qualora arrivasse la definitiva fumata nera.Non solo occasioni a zero però, Suning è disposta a investire per assicurarsi il tanto agognato leader e gli occhi sono sempre puntati sulla Roma giallorossa: non è un mistero infatti che oltre a De Rossi nel mirino dell'Inter siano finiti anche. Nelle ultime settimane si è raffreddata la pista che porta all'olandese, mentre è da tenere sotto attenta osservazione quella che porta al belga: la Roma sarà costretta con ogni probabilità a sacrificare due pezzi pregiati al termine di questa stagione e con Manolas (altro obiettivo nerazzurro) è proprio Nainggolan l'indiziato numero uno. Radja-Inter non è una storia inedita, già la scorsa estate l'affare è stato molto vicino al concretizzarsi e Suning potrebbe anche effettuare un nuovo e più deciso assalto: qualità e grinta, il belga ha dimostrato di avere anche tutte le carte in regolare per assumersi i gradi di capitano con o senza la fascia al braccio e costituirebbe un investimento utile non solo nell'immediato ma anche a medio-lungo termine visti i 29 anni che compirà a maggio.@Albri_Fede90