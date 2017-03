E' partito oggi a Torino il processo legato all'inchiesta Alto Piemonte che giudicherà anche le infiltrazioni della 'Ndrangheta nella compravendita dei biglietti dello Juventus Stadium. Figura chiave dell'inchiesta è Rocco Dominello colui che sta mettendo nei guai anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.



LA CONFERMA DEGLI INCONTRI - L'avvocato di Dominello, Ivano Chiesa, insieme a Domenico Putrino, ha parlato prima dell'inizio del processo ai microfoni dei giornalisti presenti confermando gli incontri con il presidente bianconero: "Andrea Agnelli e Rocco Dominello si sono incontrati più volte, come spesso accade tra il presidente di una squadra di calcio e il rappresentante di un gruppo ultrà, e sono stati incontri leciti, alla luce del sole".



I TEMI TRATTATI - "Negli incontri tra Agnelli e Dominello - ha specificato Chiesa -si è parlato di ultrà, non capisco perché il mio cliente sia accusato di associazione di tipo mafioso. Se poi la Juve ha dato più biglietti del dovuto, è un problema di procura federale, ma in questa storia la ‘ndrangheta non c’entra nulla".



NON E' UN BOSS - "Andrea Agnelli dice il vero quando afferma di non avere mai incontrato un boss – ha proseguito Chiesa – perché Dominello non lo è. Se danno per scontato che il mio cliente sia un mafioso, quando si tratta solo di un’ipotesi accusatoria, faremo i passi necessari per tutelarci”.