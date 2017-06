Avvocato esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani a Radio Blu ha commentato la fine ormai vicina della questione tra Salah e la Fiorentina: "Se il Tas avesse davvero respinto il ricorso della Fiorentina (si aspetta solo l'ufficialità, ndr), potremmo considerare definitivamente calato il sipario su questa vicenda. Sarebbe un 2-0 per Salah nei confronti della Fiorentina, anche nel secondo grado. Chi perde, come di consueto, si trova a dover pagare le spese legali e processuali, per cui su quella famosa scrittura privata oggi si ha un pronunciamento pressoché definitivo. Salah si è comportato correttamente e l’interruzione del rapporto è avvenuta in modo regolare. Una contro-causa di Salah? Il calciatore ha avuto una carriera importante dopo la Fiorentina, questo ricorso non ha influito direi sulla sua posizione. In tal caso l’egiziano dovrebbe dimostrare dei danni d’immagine subiti. E’ stata una battaglia legale molto aspra, approdata ai massimi organi mondiali di giustizia sportiva. Serviva l’assenso di Salah per la permanenza, che non arrivò mai per cui il suo ritorno al Chelsea, con successivo sbarco alla Roma, fu corretto".