L'Avvocato della Sampdoria Antonio Romei, braccio destro di Ferrero, nonchè uomo della società, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com.



Come giudica l'inizio del campionato da parte dei blucerchiati?

"Siamo contenti della squadra, per la prima volta con Ferrero il tecnico allena per due anni di fila, stiamo andando in continuità, i nuovi si sono inseriti. La squadra è giovane, parolo e lavoro al campo.



Occhi su Giampaolo, recentemente dalla Fiorentina?

"È un tecnico bravissimo, è normale che tante squadre siano su di lui. E poi anche noi avevamo cercato Pioli"



Trattativa faticosa per Schick, avete pensato di trattenerlo?

"È stata complicata da dopo la rottura con la Juventus, abbiamo deciso di tenerlo ed accettarci che tutto fosse a posto. Dopo aver superato le visite il 10 agosto, mentalmente era comunque in partenza: era legato alla 'famiglia Samp' e abbiamo accontentato il suo desiderio, facendo comunque una buona operazione"



La Fiorentina vi ha 'scippato' Thereau?

"Ultimi giorni convulsi, dopo aver chiuso Schick volevamo un attaccante e lui era tra i candidati, ma l'obiettivo principale era Duvan Zapata".