E' virale e l'avrete già visto ovunque, ragion per cui non potevamo davvero esimirci dal parlarne anche noi, riproponendovi qualche sbirciatina al bacio saffico (e non solo) tra Belen Rodriguez e Ilary Blasi consumatosi durante la quinta puntata del Grande Fratello VIP, anche perché, sebbene la scena incriminata sia andata in onda nell'ormai 'lontano' lunedì sera, in rete l'entusiasmo/stupore non si è ancora placato. Un'onda di eccitazione sembra aver pervaso e scosso il popolo del web, che continua a scatenarsi con tweet ora divertenti, ora ironici - talvolta pure cattivelli - sull'accaduto e ovviamente non potevano mancare ammiccamenti all'indirizzo di Capitan Totti: "Quale sarà stata la reazione di Totti?", Gene gnocchi non ha dubbi a riguardo e twitta: “Dopo il bacio tra Ilary e Belen Totti si vendica. Oggi ha fatto tutto il giorno petting con Iannone”.

Mentre c'è chi immagina scenari ben diversi, del tipo: "Cara, lavori troppo. Un'altra volta certe fatiche lasciale a me".

Puntuali arrivano le 'frecciatine' un po' pepate del tipo: “Cosa si inventano per fare odiens. Un programma da spazzatura”, oppure: “Totti con tutti i soldi che hai guadagnato, guarda tua moglie che fa per portare a casa 2 euro e un po' di popolarità”, (tutta invidia??). Di contro, c'è chi ancora si rammarica nell'aver perso tempo guardando Albania-Italia: “Guardi Albania-Italia e ti perdi il limone selvaggio Belen-Blasi. Le 2 si qualificano di diritto a Russia 2018”.



Insomma, è successo di tutto di più, Signorini non poteva inventarsi niente di meglio in nome del benedetto share, è lui infatti ad aver dato il via alle danze con una semplice, maliziosa frase: “Abbiamo in studio due splendide donne, ora noi tutti vorremmo vedere un bacio tra voi”. Detto fatto, le due bellissime showgirl si sono subito baciate in bocca e Belen immediatamente: "Devo dire che ha le labbra morbide Ilary". Ilary che dal canto suo, dietro le quinte, ha commentato divertita così: "Volevo durasse di più. Ho ancora la tachicardia per questo bacio". E se ce l'ha avuta lei... figuriamoci la maggioranza del pubblico in sala e a casa, letteralmente impazzito sui social: ergo, quale momento migliore per goderci qualche foto di queste due fantastiche donne?