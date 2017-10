Ibrahim Ba, ex giocatore e osservatore del Milan, a gianlucadimarzio.com: "Nel '96/'97 arrivammo decimi in campionato: c'erano stati tanti cambi. Un po' come hanno fatto i rossoneri quest'anno, con dodici giocatori nuovi. Ci vorrà tempo perché diventi una squadra. Ma lasciamoli lavorare, aver speso tanto è un investimento per il futuro".