Non sembra al momento esserci aria di addio tra l'attaccante Khouma Babacar e la Fiorentina nonostante il poco impiego del giocatore. A confermarlo è l'avvocato Vittorio Rigo, figura molto vicina all'entourage del giocatore, a Fiorentinanews.com: 'Non saprei se può cambiare qualcosa il gol siglato al Bologna, il rapporto era già buono e non ci sono problemi o difficoltà. La Fiorentina ha fatto un investimento importante tenendo il ragazzo, sono dinamiche che vanno aldilà della singola stagione, Babacar è sempre stato molto legato a Firenze. Quando c’è un matrimonio tra due parti che hanno la stessa intenzione, credo che si possa andare avanti a medio o lungo termine. Il rapporto è sempre stato buono anche con Sousa. Baba le sue partite le ha disputate e quando gioca ha fatto bene, deve farsi trovare pronto da qualsiasi allenatore. E’ solo con prestazioni come quella di domenica che può ambire ad essere impiegato di più. Babacar è onorato di essere in una società come la Fiorentina, ce ne fossero anzi di club così. Ce ne sono tanti magari che vorrebbero avere i problemi che ha Sousa, nell’avere più di una scelta, così come ci sono diversi club che farebbero follie per averlo. Firenze è una piazza ideale per un giovane come Babacar, che ha 24 anni, per crescere senza le pressioni che ci sono da altre parti. Allo stesso tempo la Fiorentina rappresenta una società che se la può giocare con tutti, di vertice, che fa le coppe europee. Vuol dire non giocare solo in campionato e nella coppa nazionale ma su tre competizioni. L’ambizione di Babacar è quella di poter dare di più alla Fiorentina stessa. Il suo piano non è quello di andare via'.