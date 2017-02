"E' stata la miglior partita da quando sono a Firenze" così Paulo Sousa ha commentato la prestazione di Babacar a Roma. Non entriamo nel merito di tale presa di posizione ma dati alla mano l'apporto del senegalese alla Fiorentina è stato prossimo allo zero (analisi che vale per tutta la squadra scesa in campo ieri sera). Babacar si sta giocando malissimo le poche occasioni che gli vengono concesse e anche il suo futuro alla Fiorentina non è poi così sicuro. Kalinic a giugno se ne andrà e allora cosa farà Corvino? Affiderà l'attacco a Babacar o cercherà altrove il sostituto del croato? Nel secondo caso la cessione del senegalese sarebbe inevitabile.