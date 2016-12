A Firenze si è tornati a parlare del futuro di Khouma Babacar. Il ds Pantaleo Corvino parlando a La Nazione aveva ribadito la volontà della società di continuare a puntare sul senegalese, anche se ha ammesso che nel caso in cui arrivasse un'offerta importante si potrebbe parlare di cessione già a gennaio. La Fiorentina per lasciar partire il classe '93 vuole non meno di 10 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore di grande prospettiva ma che sta faticando a trovare spazio con Paulo Sousa.