L'attaccante della Fiorentina, Babacar ha dichiarato a margine di una sessione di autografi al viola store: "Crediamo sempre nella possibilità di conquistare un piazzamento europeo, vogliamo andarci. Stiamo lavorando duramente per ottenere questo obiettivo, dobbiamo continuare a dare il massimo e crederci fino alla fine, come abbiamo fatto domenica scorsa, poi i risultati arriveranno. La gara contro il Crotone sarà difficile, per noi come per loro. Noi dobbiamo andare là per conquistare i tre punti e ottenerli".



"Io penso al bene di squadra. Se faccio bene è perché i compagni mi consentono di farlo. Voglio dare una mano ai miei compagni e continuare a lavorare per migliorarmi. Ho tanta voglia di far parte di questa Fiorentina composta da tanti giovani. Da tanto gioco insieme a Bernardeschi, non giocare non è facile, ma bisogna pensare alla squadra e essere contenti se vince perché quello è sempre il primo obiettivo".



"I tifosi ci sono stati sempre vicini, è un momento un po' così in cui sono arrabbiati, credo sia normale. Solo con l'aiuto della tifoseria possiamo ottenere i traguardi che ci siamo prefissati. Vogliamo riconquistare i nostri tifosi con le vittorie. Chiesa convocato in Nazionale Under 21? Sono felice per lui. E' un giocatore fondamentale per la squadra ed è un ragazzo forte che sta migliorando tantissimo. Non sono sorpreso da questa convocazione perché a mio avviso potrebbe giocare anche con la Nazionale maggiore. Ha qualità, velocità e forza, presto conquisterà anche quella".