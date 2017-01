Ilentra nel nuovo anno e si prepara per la prima partita del 2017, domenica a San Siro arriva il Cagliari, oggi doppia seduta agli ordini di Montella con una sorpresa: a Milanello si è visto anche, che ha anticipato di un giorno il suo rientro nel Centro Sportivo di Carnago (per tutti i Sudamericani il ritorno in campo è previsto per domani).El Peluca ha fretta di ripartire, anche per cancellare un finale di 2016 tutt'altro che soddisfacente:(2 ottobre contro il Sassuolo)(una manciata di minuti contro l'Atalanta, titolare contro la Juventus nella Supercoppa Italiana vinta a Doha). Anno nuovo vita nuova, con la voglia di riprendersi quel ruolo da protagonista chegli ha sottratto a suon di prestazioni, a partire dalla sfida contro il Cagliari: il ritorno anticipato dalle vacanze infatti consente a Bacca di mettere un giorno in più di lavoro nelle gambe e salvo imprevisti sarà lui a giocare dal 1' domenica, una prima occasione di ristabilire le gerarchie che Montella aveva ben fisse in mente a inizio stagione.Carlos vuole riprendersi il Milan e spegnere anche quei rumors di mercato che ancora fanno capolino: PSG e Siviglia scrutano sornioni, ilinvece ha sbandierato pubblicamente di ritenerlo ancora un possibile obiettivo soprattutto ora con il ritorno di Zaza alla Juventus. L'attaccante però può concentrarsi solo sul campo:, che vede nel colombiano il più forte uomo immagine con cui presentarsi sul mercato cinese quando sarà completato il closing. Ogni discorso di mercato sarà rimandato a giugno, quando anche la cessione (solo a fronte di un'offerta importante) sarà di nuovo un'opzione plausibile, ma il presente è indubbiamente a tinte rossonere e allora subito maniche rimboccate: Bacca è già al lavoro per tornare il bomber da 20 gol della stagione passata, perché il Milan ha bisogno anche dei suoi lampi per continuare la rincorsa a un posto Champions che ormai manca da tre anni.Twitter: @Albri_Fede90