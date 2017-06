Casa Milan sempre più calda per il mercato rossonero, continua il via vai di operatori nella sede milanista. "Pausa per riflettere" aveva detto Massimiliano Mirabelli durante l'annuncio della firma di André Silva, ma il discorso probabilmente è valido solo in entrata: il ds è al lavoro ora sulle cessioni, come confermato dai movimenti delle ultime ore. Stando a quanto appreso da Calciomercato.com infatti questa mattina Mirabelli è stato a colloquio con alcuni intermediari tuchi, vicini ai tre principali club di Istanbul: Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, tutte interessate ad avere informazioni su quali siano i giocatori in uscita dal Milan e a quali condizioni economiche, tra costi di cartellino e situazioni contrattuali. Ognuna con un proprio obiettivo in testa.



Al Galatasaray infatti piace molto Carlos Bacca per l'attacco, ma le richieste del Milan (almeno 20 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza) e del giocatore frenano l'operazione. Ostacolo diverso per quanto riguarda Mbaye Niang, oggetto del desiderio del Fenerbahce: il francese torna dal prestito al Watford e in questo momento vorrebbe giocarsi le sue carte in rossonero, di contro però non rientra nei piani di Montella e del Milan e per questo figura sulla lista dei giocatori in partenza. Difficoltà legate all'ambiente anche per quanto riguarda José Sosa: anche lui nel mirino del Fenerbahce, ma l'argentino preferirebbe non tornare in Turchia dopo aver lasciato il Besiktas l'estate scorsa. Più aperta invece la situazione per quanto riguarda Juraj Kucka, già sondato dall'Antalyaspor nelle scorse settimane: tutte e tre le squadre di Istanbul hanno chiesto informazioni, lo hanno individuato come rinforzo ideale e adatto al campionato turco. Un primo colloquio per prendere contatto e valutare i margini di trattativa: la Turchia punta gli occhi sugli esuberi del Milan.