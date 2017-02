La Cina chiama,risponde. Con un no. L'attaccante delha ricevuto nelle ultime ore un'offerta daldi Fabio Cannavaro che, viste le difficoltà per arrivare a Nikola Kalinic, ha pensato a lui. Una proposta ricca, da 12 milioni di euro a stagione, cui sarebbe seguita poi quella alla società rossonera da circa 35 milioni., Sergio Barila, l'intenzione di Bacca era quella di restare al Milan. E a confermarlo è stato lo stesso centravanti.- ha detto a Milan TV - , mi sento al centro del progetto.. Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene qui. Dal primo giorno in cui Galliani mi ha chiamato, non ci ho pensato due volte ad accettare. E anche oggi sono felice". Poi, a Premium Sport, Bacca ha continuato: ". I tifosi si aspettano di più da me, sto lavorando per dare tutto per questa maglia. Il prossimo gol sarà per loro".