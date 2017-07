Il futuro di Carlos Bacca è sempre più lontano dal Milan: non bastassero le voci di mercato, che stanno condizionando e non poco la situazione del centravanti colombiano in rossonero in questi primi giorni di ritiro, ora arrivano anche i segnali social, che abbiamo imparato essere campanelli d'allarme importanti nel calciomercato moderno. Il termometro delle desiderata dei giocatori traspare proprio dai messaggi che lanciano sui social, soprattutto Instagram.



'PULIZIA' PER KALINIC - Se si osserva il profilo dell'attaccante ex Siviglia, si può notare infatti che non appare più alcuna foto con la maglia rossonera: indizio importante, per un calciatore al centro dei rumors, visto che Montella ha ampliamente confermato la necessità di una "pulizia" all'interno della rosa, soprattutto in vista di ulteriori entrate anche nel reparto offensivo, con l'obiettivo Kalinic sempre ben caldo. Un'eliminazione importante, quella degli ultimi due anni con la maglia del Milan, nei quali ha totalizzato comunque 34 gol in 77 partite.



FUTURO TRA MARSIGLIA, SIVIGLIA E CINA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com , è previsto infatti un incontro tra il duo Fassone-Mirabelli e il Marsiglia: non c'è più posto per Bacca nello scacchiere di Montella, e l'OM è a caccia di un nuovo attaccante. I francesi potrebbero infatti garantirgli una maglia da titolare nell'anno che porta al Mondiale in Russia: i l Milan parte da una richiesta di 25 milioni , ma potrebbe lasciar partire l'ex punta di Bruges e Siviglia anche per 20. Più lontane ma non del tutto tramontate sono le piste che portano al Siviglia, nella squadra in cui Bacca è riuscito a dare il meglio di sè, e in Cina, dove il colombiano piace non poco. Quel che è sicuro, è che la sua strada e quella del Milan sono pronte a dividersi, definitivamente: il termometro Instagram è un indizio preciso.



@AleDigio89