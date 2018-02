Il suo decimo gol stagionale, realizzato su calcio di rigore, non ha evitato la sconfitta al Villarreal sul campo del Betis Siviglia, ma ha consentito a Carlos Bacca di raggiungere un doppio importante traguardo. Con quello di ieri, l'ex attaccante del Milan ha realizzato la centesima rete da quando milita in Europa: 28 sono infatti le sue marcature in Belgio con la maglia del Bruges, 31 in due stagioni in Italia con i colori rossoneri e 41 in Liga, distribuite tra Siviglia e Villarreal. A circa metà stagione col Sottomarino giallo, ha già toccato la doppia cifra, riscrivendo ancora una volta i libri di storia: si tratta infatti del primo calciatore colombiano a segnare almeno 10 gol stagionali (considerando dunque tutte le competizioni) nei 5 principali campionati del Vecchio Continente per 6 stagioni consecutive.

RISCATTO PIU' VICINO - Numeri importanti che, al netto delle critiche ricevute durante la sua esperienza milanista per lo scarso contributo fornito nella fase di non possesso, ne certificano le qualità di bomber quasi implacabile negli ultimi 16 metri. Statistiche degne di nota e che possono favorire la decisione del Villarreal sul suo riscatto al termine della stagione per circa 15 milioni di euro, nonostante dal club spagnolo siano arrivati molteplici segnali in direzione Milan per ottenere un piccolo sconto. Dal canto suo, il ds rossonero Mirabelli e l'ad Fassone prendono tempo e, forti dei 40 milioni di euro che il Villarreal ha recentemente incassato per la cessione in Cina di Bakambu, non vorrebbe fare regali. Determinante, come spesso accade, sarà la volontà del giocatore, che non ha chiuso in maniera particolarmente felice la sua esperienza in Italia e che ad As si è espresso piuttosto chiaramente circa le sue intenzioni future: "Sono molto felice qui e voglio restare. Spero che le due società trovino presto un accordo per la tranquillità e il bene di tutti".