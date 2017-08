FANTACALCIOMERCATO

“Io alleno i calciatori che ho.. Sono state fatte scelte mie in base al mercato e in base al patrimonio internazionale ma resta comunque un giocatore del Milan.”. Così l’allenatore della squadra rossonera,, dopo la vittoria contro il Craiova dello scorso giovedì. Il Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere l’attaccante colombiano, escluso dal doppio impegno di Europa League.con la maglia rossonera sono uno score di tutto rispetto per un centravanti che ha sempre raggiunto la doppia cifra nelle ultime 5 stagioni disputate. Per questo. Non un euro in meno per il giocatore arrivato dal Siviglia per 30 milioni.- “- ha dichiarato ieri ad As Sergio Barila, agente del colombiano -. Ha vissuto un periodo splendido personale e a livello sportivo in quella città, per questo vuole tornare.. Sta bene fisicamente, è pronto per fare una buona stagione”.La società andalusa ha recentemente acquistato il cartellino di Luis Muriel dalla Sampdoria e - secondo quanto appreso da calciomercato.com -. Il desiderio del colombiano di tornare a giocare nella Liga, dunque, al momento non è corrisposto.- Carlos Bacca in questa finestra di mercato aveva, ma la società francese non ha trovato l’intesa col Milan. Ci sono stati sì dei contatti tra le parti, ma nessun’offerta ufficiale. La società rossonera è sempre stata ferma sulla richiesta da 25 milioni di euro e soprattutto ha sempre ribadito di voler cedere il giocatore. Il Marsiglia, invece, era pronto a prendere Bacca solo in prestito con diritto di riscatto. Dopo i contatti delle scorse settimane, la società francese ha mollato la presa per il giocatore.. Il colombiano aspetta il Siviglia, il Milan attende un’offerta ufficiale da 25 milioni. E intanto Bacca è un separato in casa...